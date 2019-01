Donots: 25 Jahre und kein bisschen leise

Die DONOTS können auf eine bewegte Vita verweisen. Mit x Langspielern, unzähligen Konzerten und verschiedenen Stilwechseln. Gefallen musste das nicht immer, am Sympathiewert der Ibbenbürener änderte das jedoch nichts.

Umso erfreuter erscheint da die Nachricht, dass die Jungs anlässlich ihres 25. Jubiläums eine kleine Tour in Angriff nehmen, bei der sie in variablem Line-Up von ANTI-FLAG, ITCHY und – oh Freude – SAMIAM begleitet werden:

24.04.2019 – Düsseldorf, Stahlwerk (+ ITCHY & SAMIAM)

25.04.2019 – Hamburg, Mehr! Theater (+ ANTI-FLAG & ITCHY)

26.04.2019 – Berlin, Columbiahalle (+ ANTI-FLAG & ITCHY)

27.04.2019 – Wiesbaden, Schlachthof (2x) (+ ANTI-FLAG)

