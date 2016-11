Miozän: Titeltrack des neuen Albums

Neben RYKER’S zählten MIOZÄN im letzten Jahrtausend zur Speerspitze des deutschen Hardcores. Und wenn sich die einen schon reformieren, können die anderen ja kaum hinten anstehen!

So werden die Norddeutschen nach 17 Jahren, genauer am 13. Januar, via Demons Run Amok ein neues Album vorstellen. Das gute Stück trägt den Titel „Surrender Denied“ und in Form des gleichnamigen Songbeitrags prasseln vorab bereits die ersten Eindrücke auf die wartende Anhängerschaft hernieder.

Wir machen es kurz: Wir freuen uns auf den Rest!

Ähnliche Artikel