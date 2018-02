Disco Ensemble: Aus und vorbei

In den mehr als 20 Jahren ihres Bestehens haben sich DISCO ENSEMBLE viele Freunde gemacht. Gerade die dürfte die Nachricht der Auflösung der finnischen Rocker hart treffen. Nach sechs Alben, diversen EPs und Singles sowie unzähligen Konzerten kein Wunder.

2018 kann man sich an der Existenz des zwischen Indie und Post-Hardcore tendierenden Vierers aber noch erfreuen. Die Finalshows – in Helsinki – sind für Anfang Dezember anberaumt und wurden aufgrund der hohen Nachfrage bereits auf vier Gigs verdoppelt. Was dazwischen kommt, entnehmt ihr am besten dem Social-Media-Flaggschiff der Nordmänner.

