Run, Melos: Warum auch der Pop-Punk im Hardcore wurzelt

Auf zum nächsten Kapitel des wöchentlichen Rituals: Je ein neuer Song von RUN, MELOS! pro Woche. Bewältigt ist die Aufgabe erst, wenn am Valentinstag das erste Album der Niedersachsen („It Gets Easier“) erscheint.

Und der jüngste Beitrag ist zugleich einer der stärksten der Platte: „4 Out of 5 Dentists Can’t Even“. Da spricht der Tiefsinn bereits aus dem Titel. So wie immer. Tatsächlich ist der Track das härteste Stück Musik auf „It Gets Easier“.

Vorrangig aufgrund des Gesangs, der sympathisch plärrig – zeitweise im Duett – vorgetragen wird. Da sag noch eine/r, der Pop-Punk hätte seine Verwurzelung nicht ebenfalls im Hardcore. Anhören und abgehen!

