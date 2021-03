Auch wenn RISE AGAINST längst an Chart-Erfolge gewöhnt sind, haben sich die Stadion-Punks ihre kritische Haltung bewahrt. Das sollte sich auch mit dem Anfang Juni erscheinenden neunten Studioalbum „Nowhere Generation“ nicht ändern, dessen erste Single, zugleich der Titeltrack, die Band einmal mehr in gedämpfter Ausprägung zeigt.

Der üppigen Fanbasis dürfte das angesichts des hohen Melodieanteils und schickem Refrain egal sein.

