Der Alternative-Klassiker LIFE OF AGONY kehrt im Sommer auf hiesige Bühnen zurück, um das an Evergreens nicht gerade arme Repertoire zumindest in Teilen darzulegen.

Wer unbedingt dabei sein möchte, sollte mit den Ticketbestellungen für die folgenden Auftritte nicht zu lange warten:

21. Juni 2022 – Essen, Turock

17. August 2022 – Köln, Essigfabrik

Ähnliche Artikel