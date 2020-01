Am 28. Juni 2020 gibt es in der Garage zu Saarbrücken ordentlich Dresche. Zumindest für die Ohren. Denn dann findet das Reality Bites Festival statt, für das die Organisatoren das folgende Knaller-Programm gewinnen konnten:

LIFE OF AGONY, LIONHEART, INCENDIARY, SUBZERO, ALL OUT WAR, ROTTING OUT, ARKANGEL, DEATH BEFORE DISHONOR, WISDOM IN CHAINS und FULL BLOWN CHAOS.

Puh, dies furiose Kombinat will erst einmal verdaut werden. Aber bis zum Sommer sind ja noch ein paar Monate zum Verschnaufen.

