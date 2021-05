DFL: Comeback-Single und EP

DFL – oder DEAD FUCKING LAST – trieben zum Ende des vergangenen Jahrtausends ihr Unwesen auf Epitaph Records. Der Sound des US-Gespanns feierte räudigen Garagen-Punk und -Hardcore mit einer seinerzeit beispiellosen Nonchalance.

Nun sind die Jungs zurück – und präsentieren mit „YRUDFL“ eine Comeback-Single, die nahtlos an ihr bisheriges Schaffen anknüpft. Mehr noch ist der Track einer EP, die über Say 10 Records und SBÄM Records erscheinen wird. Es ist das erste neue Material seit 1997. In diesem Sinne: „Proud to Be DFL“ 4 Life!

