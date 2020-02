Nachdem WAYS AWAY (u. a. bestehend aus Jesse Barnett von STICK TO YOUR GUNS und Sergie Loobkoff von SAMIAM) Ende Januar bereits die ersten beiden Nummern ihres für Mai angekündigten Debütalbums vorgestellt haben, legen sie nun nach.

In den vergangenen beiden Wochen hat der Vierer zwei weitere Tracks ins Netz gestellt. Die, namentlich „Roam With a Ghost“ und „Die On the Vine“, bekräftigen den positiven Erst-Eindruck. Da rollt Großes auf uns zu!

