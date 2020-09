Kafvka: Eine Abrechnung mit 2020

Um klare Kante und deutliche Worte waren KAFVKA noch nie verlegen. Wundern sollte da nicht, dass ihr bisheriges Resümee des Jahres 2020 vernichtend ausfällt.

Und so heißt es in der neuen Single „Skip 2020“ denn auch immer wieder: „Mittelfinger hoch für dieses Jahr“. Darin vereint wird Kritik u. a. an Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern, Rassisten aller Coleur oder Leiharbeiter-Ausbeutung.

Unterstützt wird das Rap-Kollektiv von Mittelfinger-Models des Kalibers ITCHY, Nathan Gray (BOYSETSFIRE), Joshi (ZSK), MARATHONMANN oder 100 KILO HERZ.

Vielleicht reißt sich 2020 als Trotzreaktion wenigstens auf den letzten Metern noch zusammen. Es wäre uns allen zu wünschen.