Nach mehreren Ausflügen in die Gefilde von ALL haben sich DEALL wieder einem Cover der DESCENDENTS gewidmet – und dann auch noch dem Klassiker „I’m the One“.

Sänger Manuel (NORTH ALONE) und seine drei belgischen Mitstreiter liefern hier einmal mehr exakt die (Kurzzeit-)Zerstreuung, die es in wüsten Tagen wie diesen dringend braucht. Danke dafür!

