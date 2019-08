Blu-ray-Verlosung: No Mercy

In Kooperation mit Entertainment Kombinat verlosen wir eine Blu-ray des ruppigen südkoreanischen Thrillers „No Mercy”. Dieser wird am 16. August via Busch Media veröffentlicht.

Um die Blu-ray zu gewinnen, gilt es die folgende Frage zu beantworten:

Welcher südkoreanische Regisseur erhielt in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme?

Schreibt eure Lösung bis kommenden Samstag (17. August 2019) als Kommentar unter unseren zur Verlosung gehörenden Facebook-Post.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern mit korrekten Antworten ausgelost. Da der Film eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat, benötigen wir vom Gewinner vor dem Versand der Blu-ray einen Altersnachweis.

Im Sinne der DSGVO speichern wir diese Informationen nicht, sondern löschen sie nach der finalen Abwicklung der Verlosung.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.