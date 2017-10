Captain’s Diary: Konzertreise zur neuen Platte

„Singer/Songwriter mit Punkrockwurzeln“: So wird CAPTAIN’S DIARY promoseitig umschrieben. Wie gut das funktioniert, beweisen aktuell diverse Künstler. Am 13. Oktober bringt das Kapitäns-Tagebuch sein drittes Album „Zeitraffergeschichten“ via Tanz auf Ruinen und Dancing in the Dark Records heraus. Unmittelbar zum VÖ-Termin startet auch eine Tour, die in Teilen in Bandbegleitung absolviert wird:

13. Oktober 2017 Oberhausen ” Druckluft “ RELEASESHOW MIT FULLBAND!

27. Oktober 2017 Cuxhaven ” Döser Börse “

28. Oktober 2017 Bielefeld “ noch jemand Wein? ”

29. Oktober 2017 Bremerhaven ” Findus “

30. Oktober 2017 (12 Uhr) Hamburg ” Bauwagenmusik “

30. Oktober 2017 (20 Uhr) Berlin ” Maxim “

31. Oktober 2017 Leipzig ” Wohnzimmerkonzert “

01. November 2017 Helmbrechts ” Filmwerk “

02. November 2017 Augsburg ” Ballonfabrik “

03. November 2017 Trier ” Tante Guerilla Recordstore “

04. November 2017 St. Wendel ” JJ´s Pub “

Eine erste Hörprobe gibt es in Form von „Herzen auf Zungen“: