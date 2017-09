At the Drive-In: Frühjahrstour

Das Bühnen-Comeback von AT THE DRIVE-IN war 2016 ein voller Erfolg. Auch die im Mai vorgestellte Platte „in•ter a•li•a“ stieß auf breite Anerkennung. Diesen Schwung will der an der Schnittstelle von Post-Hardcore und Alternative rangierende Klassiker auch ins neue Jahr tragen. Dabei helfen sollen neuerliche Auftritte rund um den Globus. Auch Deutschland steht dabei auf dem Tourplan:

25. Februar 2018 – Wiesbaden, Schlachthof

26. Februar 2018 – Berlin, Columbiahalle

02. März 2018 – Hamburg, Sporthalle

03. März 2018 – Köln, Palladium

