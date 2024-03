A Deer A Horse: Unterwegs in Europa

Doom-Rock trifft Sludge-Metal. Damit finden A DEER A HORSE ein immer größeres Publikum. Kein Wunder also, dass die erneute Live-Visite der New Yorker eine ganze Fülle an Gelegenheiten bietet, sich zünftig beschallen zu lassen:

09.03.2024 – Linz (A), Kapu

14.03.2024 – Köln, Sonic Ballroom

15.03.2024 – Bielefeld, Forum

16.03.2024 – Bochum, Wageni

18.03.2024 – Bamberg, Live Club

19.03.2024 – München, Unter Deck

20.03.2024 – Regensburg, Alte Mälzerei

21.03.2024 – Karlsruhe, Alte Hackerei

22.03.2024 – Weinheim, Cafe Central

23.03.2024 – Rorschach (CH), Treppenhaus

25.03.2024 – Berlin, Schokoladen

26.03.2024 – Erfurt, Museumskeller

29.03.2024 – Lübeck, Treibsand

30.03.2024 – Hannover, Monster Records (+ URGE)

31.03.2024 – Wilhelmshaven, Kling Klang (+ URGE)