Bereits mit „Hotel Ruanda“ bewies Autor und Regisseur Terry George Gespür für die Aufarbeitung historischer Ereignisse. In „The Promise – Die Erinnerung bleibt“ mischt er diese mit einer fiktiven Liebesgeschichte, in deren Zentrum Oscar Issac, Charlotte Le Bon und Christian Bale stehen. Der Film spielt 1914, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, und zeigt die osmanische Metropole Konstantinopel auf dem Weg ins Chaos. In den deutschen Kinos startet das Werk am 17. August 2017.

