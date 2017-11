Iron Maiden: Der Metal-Klassiker zurück in Deutschland

IRON MAIDEN zählen zu den unbedingten Metal-Klassikern. Punkt. Seit Jahren verwalten die Briten um Frontmann Bruce Dickinson ihr Erbe mit beachtlicher Konsequenz. Live kann man sich davon neuerlich in 2018 überzeugen. Denn dann laden die unverwüstlichen Wegbereiter zur „Legacy of the Beast Tour“.

Die wird sie durch einige europäische Metropolen führen. In Deutschland machen sie dabei in folgenden Städten Station:

09. Juni 2018 – München, Königsplatz

10. Juni 2018 – Hannover, Expo Plaza*

13. Juni 2018 – Berlin, Waldbühne*

30. Juni 2018 – Freibrug, Messegelände*

*Support: KILLSWITCH ENGAGE