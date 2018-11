In Gedenken an Tony Sly

Heute wäre NO USE FOR A NAME-Frontmann Tony Sly 48 Jahre alt geworden.

Dass verstorbene Musiker aufgrund des prägenden Einflusses auf das Leben ihrer Hörerschaft nachhaltig geehrt werden, ist keineswegs ungewöhnlich. Sly jedoch muss trotzdem als Ausnahme genannt werden, da nicht allein Fans und Freunde, sondern auch diverse Bands aus aller Herren Länder immer wieder auf den 2012 unvermittelt gestorbenen Sympathieträger und seinen Einfluss verweisen.

In diesem Sinne möchten auch wir das Vermächtnis des viel zu früh gegangenen Tony Sly bewahren und an all die wunderbaren Momente erinnern, die er und seine Bandkollegen geschaffen haben!

