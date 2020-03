Xile – I Am Your God (2020, Beatdown Hardwear)

Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Die Schwierigkeit besteht darin, es allen recht zu machen. Von dieser Herausforderung ist „I Am Your God“, zweites Output von XILE über Beatdown Hardwear, ungeachtet seines Titels glücklicherweise weit entfernt angesiedelt. Denn geschmacklich gemeingültigen Charakter ist ihrem ballernd Beatdown-geprägten Metal-Hardcore kaum zu attestieren.

Gemessen am Sound erscheint die neuseeländische Herkunft des Quintetts durchaus überraschend. Schließlich wird dem Land der Kiwis (der Vogel, nicht die Frucht) und Hobbit-Höhlen ein vorrangig gemütlicher Charakter attestiert. Den rammen die unerbittlichen Nackenbrecher mit ihren zehn frischen Tracks aber ungespitzt in den metaphorischen Boden. Für Optimisten ist auf „I Am Your God“ entsprechend wenig zu holen. Mehr schon für diejenige Klientel, die sich musikalisch bevorzugt Watschen abholt.

Während das auf Dauer etwas monotone Gebrüll die gesteigerte Kompromisslosigkeit hervorhebt, erweist sich die Instrumentierung im Rahmen des Grundkonzepts als durchaus abwechslungsreich. Vor allem die Gitarrenfraktion sorgt punktiert, etwa bei „World Demise“ oder „So Much for Love“, für melodische Ausrufezeichen. Daneben punktet die soundtechnisch hervorragend geratene Platte mit stimmigen Tempoverschiebungen und partieller Nähe zum Death-Metal (siehe „Disintegrate“). Für Gottstatus reicht es zwar nicht, zu meckern gibt es bei diesem durchweg derben Hassbatzen trotzdem sympathisch wenig.

Wertung: (7 / 10)



