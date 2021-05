Venom – Let There Be Carnage: Der Trailer ist da

Die Comic-Verfilmung „Venom“ (2018) ließ durchaus zu Wünschen übrig. Zwar machte Tom Hardy als von einem Alien-Organismus heimgesuchter Journalist eine überzeugende Figur, für das Skript galt das allerdings nicht.

Ein Lichtblick blieb die obligatorische Abspann-Sequenz, in der Woody Harrelson als kommender Bösewicht eingeführt wurde. In „Let There Be Carnage“ wird er Hardys Symbioten-Superheld nun entgegentreten. Und wie Sony Pictures betont: nur im Kino!

Ob sich die Vorfreude (diesmal) lohnt, deutet der Trailer zum Film allerdings nicht zwingend an. Da hilft allein das Prinzip Hoffnung.

Ähnliche Artikel