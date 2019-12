Vainstream 2020: Bandbestätigungen von Format

Das Vainstream Rockfest ist bei Festivalgängern seit eineinhalb Dekaden festes Live-Beschallungs-Pflichtprogramm. Die kommende 15. Ausgabe, die am 27. Juni 2020 Am Hawerkamp in Münster stattfindet, dürfte daran wenig ändern. Schließlich konnten bislang Hochkaräter wie THE OFFSPRING, SUM 41, BOYSETSFIRE und SILVERSTEIN verpflichtet werden.

Neben ihnen sorgen BURY TOMORROW, OF MICE & MEN, LIONHEART, MOTIONLESS IN WHITE, ANY GIVEN DAY, TOXPACK, NECK DEEP, BOSTON MANOR, BEING AS AN OCEAN, NORTHLANE, CRYSTAL LAKE, CREEPER, THE DEVIL WEARS PRADA, COUNTERPARTS, MARATHONMANN, LANDMVRKS und GET THE SHOT für krawallige Unterhaltung von Format.

Weitere Acts folgen, alles Weitere findest du hier.

Ähnliche Artikel