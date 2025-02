V/A – Fast As a Shark – Short Songs for Smart Middle Agers (2022, Last Exit Music)

Kurz, kompromisslos, schnell. Der Punk ist immer noch am besten, wenn er kaum Zeit zum Verschnaufen gewährt. Da hilft die konzeptionelle Maßgabe zeitlich minimierter Songs, als deren Königsübung noch immer die klassische Fat-Wreck-Compilation „Short Music for Short People“ (1999) gilt. An ihr orientieren sich auch SNACKWOLF, HELL & BACK, BIKE AGE, PLANET WATSON, SHELLYCOAT, WORST ADVICE, I’M IN DANGER!, THE PLASTIC SMILE, THE HIGH TIMES und ARTERIALS, die zur 7″-Zusammenstellung „Fast As a Shark – Short Songs for Smart Middle Agers“ je einen circa halbminütigen Track beigesteuert haben.

Die überschaubare Rechnung geht dabei auch diesmal auf. Denn die bevorzugt an den US-Sound der 90er angelehnten Mini-Stücke machen mächtig Laune – und lassen zudem durchweg erkennen, dass die EpiFat-Hochphase nachhaltigen Einfluss auf die musikalische Entwicklung der einzelnen Musiker*innen genommen hat. Aus dem Rahmen fallen lediglich THE HIGH TIMES mit ihren gewohnt einnehmenden Rock’n’Roll-Reminiszenzen sowie ARTERIALS, deren Verwurzelung im Hardcore für einen wuchtigen Schlusspunkt sorgt.

Neben den erwähnten THE HIGH TIMES ist mit SHELLYCOAT eine weitere Band mit Frontfrau vertreten. Das mehrt nicht nur die Abwechslung, sondern auch den Sympathiefaktor; viel mehr weibliche Beteiligung konnte „Short Music for Short People“ bei immerhin 101 Bands auch nicht vorweisen! Fans des Compilation-Klassikers können jedenfalls auch bei „Fast As a Shark“ bedenkenlos zugreifen – zumal die einseitig bespielte Clear-Vinyl-Variante auch optisch einiges hermacht und sowieso einige der besten Punk-Combos des deutschsprachigen Raums auffährt.

Wertung: (7,5 / 10)

Sichtungen: 5

Ähnliche Artikel