Überyou – Silver Lining (2023, Gunner Records/SAY-10 Records/Inhumano Records)

In Sachen packendem Karohemd-Punk muss der Blick längst nicht mehr allein nach Übersee gerichtet werden. Auch Europa bietet eine Fülle an Kapellen, die sich hinter großen Namen wie HOT WATER MUSIC nicht zu verstecken brauchen. Eine davon ist ÜBERYOU, die den Status der etablierten Szenegröße auch mit „Silver Lining“ unterstreicht. Der fünfte Langspieler der Schweizer bietet über 14 Tracks rockige Genre-Kante mit Melodie und Mitgrölmomenten. Neu ist das naturgemäß nicht, wird aber auch hier mit einer solch ansteckenden Energie versehen, dass man die Scheibe bereits nach den ersten Durchläufen keinesfalls missen möchte.

An kleineren und größeren Hits, solchen wie „Another Round“, „Road to Philly“, „Revolt“, „Losing My Head“, „Salvador“ oder „Shout It Out“ mangelt es nicht. Dabei stehen freundschaftliche Verbundenheit und das gemeinsame Unterwegssein im Mittelpunkt. Raum für nachdenkliche Momente eröffnet sich aber auch hier in ausreichendem Maße. Nur eben, der Titel nimmt es vorweg, mit dem nötigen Auge für die Silberstreifen am Horizont. Die bieten sich unweigerlich auch der Hörerschaft. Denn Musik wie diese gehört auf die Bühne, um es wildfremden Menschen zu ermöglichen, sich bierselig und mit gereckten Fäusten in den Armen zu liegen. Wenn das keine Aussicht ist, die Hoffnung spendet!

Wertung: (7,5 / 10)

