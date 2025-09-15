Two Star Review – Len (2025, Bakraufarfita Records)

Ihr Name ist eine ironische Hypothek, die TWO STAR REVIEW einfach nicht erfüllen wollen. Und deshalb ist auch die dritte EP der Niederländer alles andere als unterdurchschnittlich. Zugegeben, auch nicht weltklasse, aber wer möchte das von betont dreckigem Punk auch schon erwarten? Und das vor allem, da das halbe Dutzend Songs auf „Len“ nicht nur standesgemäß krachend daherkommt (siehe „Refuse Resist Revolt“ oder „Boots“), sondern auch die melancholischeren Seiten auslebt.

Dafür steht u. a. „World At Our Feet“, bei dem die mittlerweile auf Solopfaden Anerkennung sammelnde Ex-BAMBIX-Sängerin Wick ein stimmiges Duett ermöglicht. Daneben zeigen Beiträge wie die Anspieltipps „Green Fields, Red Wine“ und „Dissolve“, dass das rockig-melodische Spektrum nicht nur breit gefächert bleibt, sondern auch den Post-Punk streift. An Atmosphäre (und Nachdruck) mangelt es TWO STAR REVIEW damit auch diesmal nicht. Statt zwei Sternen gibt’s also lieber ebenso viele erhobene Daumen.

Wertung: (7 / 10)

