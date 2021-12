Turnstile – Glow On (2021, Roadrunner/Warner)

Es gibt im Hardcore des neuen Jahrtausends keine Band, die den typischen Genresound derart konsequent über sämtliche Tellerränder hinweg weiterentwickelt als TURNSTILE. Kein Wunder also, dass auch das jüngste Werk der Mannen aus Baltimore, „Glow On“, in kaum einer Liste der besten Platten des Jahres fehlen darf. Das Besondere daran: Mit ihrem dritten Album gelingt es dem Quintett, den Hardcore an ein breiteres Publikum zu vermitteln (in Deutschland stieg die Scheibe bis auf Platz 9 der Charts); selbst wenn das Gros der Songs nur noch schwer ins entsprechende Schubfach einzusortieren ist.

Das offenbart bereits der Opener „Mystery“, der spacigen Klängen Light-Kelle mit rockiger Ader folgen lässt. Diese Entwicklung zeigte sich bereits auf dem Vorgänger „Time & Space“ (2018). Doch im direkten Vergleich geht „Glow On“ entscheidende Schritte weiter. Für deren Veranschaulichung bietet sich die Kurzcharakterisierung der Folgenummern an: „Blackout“ punktet mit Groove und Percussion-Intermezzo. „Don’t Play“ macht zunächst Tempo und setzt auf punkige Rastlosigkeit, in die sich mit dem Refrain Klangholz und Klavier mischen. „Underwater Boi“ bietet experimentellen Rock mit poppiger Erdung und Echo-Gesang.

Auch der Rest der Platte erweist sich als prall gefüllte Wundertüte, bei der Stile und verzerrte Klangeffekte ohne Scheuklappen verwirbelt werden. Dass Sänger Brendan Yates häufig die Stimme erhebt, sollte Fans die erforderliche Orientierung verschaffen. Genre-Puristen dürften sich von TURNSTILE jedoch mehr und mehr im Stich gelassen fühlen. Wie sehr das für die Band spricht, verdeutlichen auch Beiträge der Güteklasse „Holiday“, „Endless“, „Fly Again“, „Wild Wrld“, „Dance-Off“ oder „T.L.C. (Turnstile Love Connection)“; wobei es müßig erscheint, einzelne Tracks hervorzuheben. Die Musik – und damit unweigerlich auch die Hörerschaft – bleibt dauerhaft in Bewegung und erschafft eine Atmosphäre, die schlichtweg beflügelt. Hardcore ist eben doch für alle da!

Wertung: (8,5 / 10)

