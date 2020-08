Tony Sly: Todestag und Setbacks-Cover

Gestern jährte sich der Todestag von Tony Sly. Der NO USE FOR A NAME-Sänger, das machen die konstanten Reaktionen von Fans und Musikerkollegen klar, bleibt unvergessen.

Am 31. Juli 2012 starb Sly im Alter von 41 Jahren im Schlaf. Der musikalische Untergrund zeigt sich bis heute erschüttert. Der sympathische Sänger, Gitarrist und Songschreiber berührte mit seinen Texten und seiner Musik auf eine Weise, die im Punk als Ausnahme zu bezeichnen ist.

Sein Werk lebt aber durch zahlreiche Bands fort, die Songs von ihm oder NO USE FOR A NAME covern oder in ihr Liveprogramm aufgenommen haben (STRUNG OUT etwa spielen „Soulmate“ regelmäßig vor Publikum).

Zu diesen gesellen sich nun auch SETBACKS, die zu Ehren Slys „Not Your Saviour“ neu eingespielt haben.

Zu hören gibt es das Stück hier.

