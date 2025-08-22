The Toxic Avenger: Blutiger Trailer zum SplatCom-Reboot

Auf Festivals wurde das Reboot des TROMA-Klassikers „The Toxic Avenger“ (1984) bereits 2023 gezeigt. Doch aufgrund des ausufernden Gewaltanteils fand die splattrige Superhelden-Parodie mit Peter Dinklage („Game of Thrones“), Kevin Bacon („The Following“) und Elijah Wood („Der Herr der Ringe“) zunächst keinen Verleiher.

Somit kommt der Streifen von Schauspieler und Regisseur Macon Blair (drehte mit Wood auch „Fremd in der Welt“) erst mit einiger Verspätung zu seiner offiziellen Kinoauswertung. In Deutschland ist Toxies Rückkehr ab dem 25. September 2025 zu erleben.

Der Trailer verspricht jedenfalls enthemmte Unterhaltung für die Trash-bewährte Klientel!

