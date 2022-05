The Take: Von der Straße in die Clubs

Die Street-Punks THE TAKE sorgten bereits dadurch für Aufsehen, dass sie mit Sänger/Gitarrist Scott Roberts (Ex-BIOHAZARD) und Drummer Will Shepler (Ex-MADBALL) waschechte Hardcore-Schwergewichte in ihren Reihen vorweisen können.

Dass die Band aber nicht allein von vergangenem Ruhm zehrt, dürften die drei Herren auf ihrer anstehenden Europa-Visite belegen, die sie im Mai in folgende deutsche Kulturstätten verschlagen wird:

19.05.2022 – Hamburg, Indra Club

20.05.2022 – Berlin, Astra

21.05.2022 – Halle, Wajut Waldorf Jugendtreff

25.05.2022 – Dortmund, Junkyard

