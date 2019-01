Auf „Proper Dose“ schlagen THE STORY SO FAR durchaus schwermütige Klänge an. Im Titelstück der unlängst erschienenen Platte verarbeitet Parker Cannon, Frontmann der US-Pop-Punks, seine Drogensucht. Wie im Rausch erscheint streckenweise auch der dazugehörige, nun veröffentlichte Videoclip.

Ähnliche Artikel