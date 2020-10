Auch wenn das beherrschende Thema in den USA die anstehende Präsidentschaftswahl ist, soll eine Neuigkeit trotzdem nicht vergessen werden: THE SHELL CORPORATION veröffentlichen am 2. November ihre neue EP „Told Ya So“.

Die Scheibe wird fünf Tracks umfassen und wird über 206 Records erscheinen – zunächst nur digital, später aber auch als Vinyl-Version. Also wir haben mächtig Bock!

Ähnliche Artikel