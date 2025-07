Die PLANET SMASHERS halten die Fahne des Ska(-Punks) auch nach mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte wacker in die Höhe. Das unterstreichen die Kanadier mit ihrem am 22. August via Stomp Records erscheinenden zehnten (!) Album „On the Dancefloor“.

Dem Duktus des Titels folgt auch die erste Vorab-Auskopplung: „Meet Me On the Dancefloor“, zu dem das Sextett auch gleich ein amüsantes Video produziert hat. Also, Tanzbeine angeschraubt und die Skank-Moves ausgepackt!

