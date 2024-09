The New Amsterdams – At the Foot of My Rival (2007/2008, Curb Appeal Records/Arctic Rodeo Recordings)

Im besten Falle sind Platten musikalische Entdeckungsreisen voller weitschweifiger Panoramen und Stationen, die zum Verweilen einladen. Solche hat GET UP KIDS-Frontmann Matt Pryor wiederholt vorgelegt. Und das auch mit THE NEW AMSTERDAMS, die auf ihrem 2007 erstmals vorgestellten sechsten Langspieler, „At the Foot of My Rival“, eindrückliche Klänge zwischen Indie-Rock, Indie-Pop und Folk auftischen. Der Auftakt („Revenge“) gerät – wie später auch „Hughes“ – Lo-fi-akustisch, ehe „Wait“ im Bandverbund lediglich eine von mehreren Richtungen (oder Aussichten) vorgibt.

Laut wird es auf „At the Foot of My Rival“ bestenfalls am äußeren Rand. Stattdessen regiert eine Vielseitigkeit, die oft lässig und bei „Fountain of Youth“ oder „Lost Long Shot“ mehr noch mit Quasi-Percussion-Grundierung serviert wird. Die wohlig bekannte Stimme Pryors bricht zwar zu keiner Zeit aus, bürgt aber durchweg für emotionale Anteilnahme. Während der rockige Anteil bei „A Beacon in Beige“ oder „Story Like a Scar“ eindeutiger heraufbeschworen wird, bestechen „This Day is Done“ oder „Lay On the Rails“ durch sanftere (respektive poppige) Strukturen. Noch häufiger beansprucht allerdings der Folk prominentes Augenmerk, was bei „This Day is Done“, „Silverlake“, „Fortunate Fool“ oder „Drunk or Dead“ melancholisch gefärbte Americana-Ausschweifung mit sich bringt.

Der mit insgesamt 17 Tracks üppige Umfang der Veröffentlichung durch Arctic Rodeo Recordings speist sich nach den 14 regulären Nummern aus den Bonusbeiträgen „Ex’s & Oh‘s“, „A Mile in Your Shoes“ und „Guitarkansas“, die das Gewicht des eindrucksvollen Emo-Folk-Rocks der NEW AMSTERDAMS noch einmal mehr Richtung Americana verlagert. So verläuft diese musikalische Entdeckungsreise, die punktiert auch Piano, Streicher und Blasinstrumente einstreut, über weite Strecken im besten Sinne unspektakulär, auch wenn das erwähnte „Story Like a Scar“ mit einem vergleichsweise offensiv eingängigen Refrain aufwartet. Die Weitschweifigkeit der Panoramen will schließlich in allen Belangen gewahrt bleiben…

Wertung: (7,5 / 10)

Sichtungen: 3

