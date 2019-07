Anfang Oktober veröffentlichen THE MENZINGERS mit „Hello Exile“ ihren neuen Langspieler über Epitaph Records. Im neuen Jahr begeben sich die US-(Punk-)Rocker dann auf eine ausgiebige Europa-Tour und suchen in diesem Zuge folgende Clubs in unseren Breiten heim:

25.01.2020 – Hamburg, Gruenspan

26.01.2020 – Berlin, Bi Nuu

28.01.2020 – Wien (AT), WuK

29.01.2020 – Zürich (CH), Dynamo

30.01.2020 – Stuttgart, Universum

31.01.2020 – München, Technikum

01.02.2020 – Köln, Kantine

