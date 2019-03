The Bouncing Souls – Crucial Moments (2019, Rise Records/Chunksaah Records)

Die BOUNCING SOULS feiern sich selbst. Grund dazu haben sie allemal, begehen die Mannen aus New Jersey aktuell doch ihr 30-jähriges Bestehen. Dass in dieser Zeit viele Geschichten, Erinnerungen und Anekdoten zusammengekommen sind, belegt die Band mit der Biographie „Thirty Years of Life With the Bouncing Souls“. Daneben wird die Zelebration durch die sechs Songs starke „Crucial Moments“-EP unterfüttert, auf der die immergrünen Punk-Rocker vorrangig bei sich selbst sind.

Die Texte, u. a. des Titeltracks, „1989“ oder „Here‘s to Us“ stellen persönliche Themen und Emotionen in den Vordergrund, die der – gerade auf jüngeren Veröffentlichungen stärker durchscheinenden – melancholischen Note durchaus beständig Ausdruck verleihen. Das soll jedoch nicht bedeuten, die BOUNCING SOULS würden sich auf „Crucial Moments“ bedeckt halten. Das erwähnte „1989“ oder auch „4th Avenue Sunrise“ gehen mit Schmiss nach vorne und bringen einen Härtegrad zurück, der nach vornehmlich rockigen Platten wie „Ghosts On the Sidewalk“ (2010) beinahe verloren schien.

Auch für Singalongs ist ausreichend gesorgt, wobei neben „Here’s to Us“ auch „Favorite Everything“ oder das anfangs betuliche „Home“ bemüht werden dürfen. Ob das halbe Dutzend abwechslungsreich gefälliger Beiträge nun großer Wurf oder solides Spätwerk ist, bleibt diskutabel. Doch selbst wenn die Hits nicht so massiv wie zu „How I Spent My Summer Vacation“-Zeiten aus den Boxen knallen, eine klare Empfehlung ist die Jubiläums-EP des ewig sympathischen Genre-Klassikers ohne jeden Zweifel – und dürfte ob des deutlichen Punk-Überschusses insbesondere die alten Fans positiv stimmen.

Wertung: (7 / 10)

