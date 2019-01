The Bouncing Souls: 30 Jahre Vollgas

Die BOUNCING SOULS sind eine der ewig sympathischen Instanzen des Punk-Rocks. Und das seit nunmehr dreißig Jahren!

Da das naturgemäß ein Grund zum Feiern ist, planen die Mannen aus New Jersey einen bunten Strauß an Jubiläumsaktivitäten.

Zu diesen zählen eine EP, ein literarischer Blick auf drei Jahrzehnte bewegter Bandgeschichte und natürlich eine ausgedehnte Tour.

In Deutschland umfasst diese vier Daten, bei denen OFF WITH THEIR HEADS als Support fungieren werden:

27.10.2019 – Köln, Essigfabrik



29.10.2019 – Hamburg, Markthalle



30.10.2019 – Berlin, SO36



31.10.2019 – München, Backstage

Ähnliche Artikel