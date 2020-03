The Beautiful Mistake – You’re Not Broken. I Am (2020, Wiretap Records/Disconnect Disconnect Records)

Mit diesem Wiederhören hatten wohl nur die wenigsten gerechnet: In 2018, zwölf Jahre nach ihrer Auflösung, kamen THE BEAUTIFUL MISTAKE neuerlich zusammen und machten sich nach zwei Reunion-Konzerten daran, neue Musik aufzunehmen. Das Post-Hardcore-Geschwader aus dem kalifornischen San Diego hatte zu Beginn des neuen Jahrtausends mit einer EP und zwei Alben auf sich aufmerksam gemacht. Die Fusion von lauten und leisen Parts, gesungenen und geschrienen Vocals, verfügte stets über eine eigene Note und sorgte dafür, dass die Band in wohliger Erinnerung blieb.

Auf diese Basis baut ihre Comeback-EP „You’re Not Broken. I Am“ so souverän wie willkommen auf. Mit den fünf Songs zeigt das Quintett, dass es nichts an emotionaler Wucht und instrumentaler Durchschlagskraft verloren hat. Die Richtung gibt der starke Auftakt „Monument“ vor, bei dem sich Frontmann Josh Hagquist, dem ruhigen melodischen Aufbau entsprechend, in stimmlicher Zurückhaltung übt. Dass dem schwermütigen Szenario der unvermeidliche Ausbruch folgt, hält THE BEAUTIFUL MISTAKE nicht davon ab, die sich auftürmenden Soundwogen samt intensiver Shouts und flirrender Gitarren sympathisch tiefgründig zu strukturieren. Ein Mangel an Atmosphäre ist da keineswegs zu befürchten.

Das folgende „East of Eden“ geht es eine Spur ruppiger an, mit gesteigertem Tempo und barscherem Geschrei. Auf Klargesang und rockige Untertöne wird erst im Refrain gesetzt. „Memento Mori“, neben dem Opener stärkster Beitrag von „You’re Not Broken. I Am“, holt anschließend zur Übervorteilung der (indie-)rockigen Melodik aus, vernachlässigt darüber aber keineswegs die klangliche Eskalation. Der cleane Gesangspart bei „Decades Away“ erinnert, wie auch der grundlegende Aufbau, an SILVERSTEIN, ehe das vokal verhältnismäßig wenig prägnante „Anger/Courage“ den unauffälligen Schlusspunkt setzt. Eine in Summe überaus gelungene EP, die den Hörer hungrig genug zurücklässt, um weiterer Musik der Marke THE BEAUTIFUL MISTAKE mit einiger Spannung entgegenzublicken.

Wertung: (7,5 / 10)

