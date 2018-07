Terrorgruppe: (Video-)Seebrücke statt Seehofer

Der TERRORGRUPPE-Klassiker „Keine Airbags für die CSU“ erhält durch die latente Menschenverachtung von Bundesinnenminister Horst Seehofer neue Bedeutung – und ist nach Vorstellung der Berliner auch gleich sein Abschiedsmarsch.

Aber lest selbst vom famosen Plan der Deutsch-Punks:

„Wer die Abschiebung in den sicheren Tod als Geburtstagsgeschenk feiert und ein staatliches Verbot der Rettung ertrinkender Schiffbrüchiger zur eigenen politischen Bedingung und Agenda macht, der darf nur noch abdanken … oder mit dem BMW in den nächsten Graben rasen. Wir haben uns von den Tweets eines engagierten Punkrock-Hörers inspirieren lassen und posten von nun an unsere 90er Jahre Hymne „Keine Airbags für die CSU“ jeden Tag über alle Kanäle – solange bis Heimathorst als Bundesinnenminister abdankt. Macht es uns nach!“

Ähnliche Artikel