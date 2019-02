Tequila and the Sunrise Gang: Neue Single

Der politische und gesellschaftliche Wind in Deutschland und Europa wird zunehmend rauer. Verdrossenheit hier, Erstarkung der Rechten dort.

Mit ihrer neuen Single „So What“ beziehen TEQUILA AND THE SUNRISE GANG Stellung zu den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit. Die kommt mit Breaks, Bläsern und Sprechgesang im RAGE AGAINST THE MACHINE-Stil daher. Wir sagen: gutes Ding!

Damit nicht genug, gilt es die Nordlichter in Kürze/Bälde auch wieder live zu erleben:

14.03.2019 – Leipzig, WERK 2

15.03.2019 – Göttingen, Nörgelbuff

16.03.2019 – Köln, MTC

25.05.2019 – Scheeßel, Heimat Festival

30.05.2019 – Hannover, Chéz Heinz

14.06.2019 – Rottershausen, Und ab geht die Lutzi!!! Festival

15.06.2019 – Nordenham, 25 Jahre Fonsstock

27.07.2019 – Nopperhof, FestEvil

17.08.2019 – Teldau, Hügelrock Open Air

24.08.2019 – Jamel, Jamel rockt den Förster

21.12.2019 – Kiel, Die Pumpe

