Wollten wir nicht alle schon einmal Hund sein? Vermutlich nicht. Manche von uns führen immerhin ein Hundeleben. Aber auch das hat ein Ende. Denn am 15. März erscheint mit „Stay Rad!“ die neue Platte von TEENAGE BOTTLEROCKET!

Es ist die erste, die Cover-Scheibe von 2017 ausgeklammert, seit „Tales From Wyoming“ (2015). Umso größer wiegt die Vorfreude. Was das alles mit Hunden zu tun hat? Naja, der vierte Vorab-Song trägt den Titel „I Wanna Be a Dog“. In diesem Sinne: wuff!

Ähnliche Artikel