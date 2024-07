Strung Out: Die Tour startet!

Heute startet die jüngste Europa-Tour des Fat-Wreck-Klassikers STRUNG OUT, die mit ihrem Support BELVEDERE zum Auftakt in Wermelskirchen gastieren. Danach geht es in diversen Clubs und bei verschiedenen Festivals weiter.

Für den deutschsprachigen Raum bedeutet das folgende Termine:

17.07.2024 – Wermelskirchen, AJZ Bahndamm

19.07.2024 – Stuttgart, Goldmarks

20.07.2024 – St. Georgen im Attergau (AT), Fall Back Down Fest

21.07.2024 – Wien (AT), Chelsea

22.07.2024 – München, Backstage

25.07.2024 – Berlin, Lido

26.07.2024 – Goldenstedt, Afdreiht un Buten Festival

27.07.2024 – Bausendorf, Riez Open Air

05.08.2024 – Zürich (CH), Dynamo

08.08.2024 – Lindau, Club Vaudeville

09.08.2024 – Villmar, Tells Bells Festival

