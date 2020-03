Bevor das Münchener Punk-Geschwader STAND UP STACY am 17. April auf Albumlänge die Gehörgänge durchpustet, gibt es mit „Tell Me It’s Alright“ zunächst eine weitere Auskopplung.

Dabei sollte das sonnige Ambiente nicht über die Ernsthaftigkeit des mit depressiven Gedankenschüben hadernden Textes hinwegtäuschen.