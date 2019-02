Die (fast) frisch gegründete niederländisch-belgische Punk-Combo ST. PLASTER hat mit „Run to Your Shelters“ ihre Debüt-Single abgeliefert. Und da der Vierer aus Mitgliedern u. a. von F.O.D. und CALL IT OFF besteht, ist die Lust auf Mehr praktisch Teil des Konzepts.

