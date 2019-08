Sounds Familiar – Muscle Function (2019, DIY)

SOUNDS FAMILIAR muss man nicht kennen. Kann man eigentlich auch gar nicht. Es sei denn, man kommt irgendwie aus dem Düsseldorfer Umfeld. Dann ist man irgendwann vor zwanzig Jahren (oder länger) vielleicht mal über ein paar der Jungs gestolpert. Sänger Fabio zum Beispiel hat mal bei BLACK MARKET gesungen. Auch die muss man nicht zwingend kennen, doch die Band aus Hilden gehörte in den späten 90ern zu den lokalen musikalischen Helden. Etwas später wurden dann SOUNDS FAMILIAR gegründet. Bis heute ist bei ihnen eigentlich gar nicht so viel passiert. Von Arbeit, Familie und unterschiedlich verlaufenen Lebenswegen vielleicht abgesehen. Doch mit der Ruhe ist es nun (glücklicherweise) vorbei. Fünf Songs hat die Band erst einmal zusammengetragen, die in gewisser Weise auch an der eigenen Vergangenheit rütteln.

„Rachel“ beginnt gemächlich. Mit dezent kratzigem Gesang. Die Aufmerksamkeit hat die Band schnell, auch wenn man noch nicht so recht weiß, wohin die Reise genau geht. Doch spätestens mit dem kraftvollen, hymnischen Refrain ist es um einen geschehen. Punk, Rock, Emo, was auch immer. Wobei sie den Punk am ehesten im Herzen tragen. Auch beim folgenden „Try“ beweisen SOUNDS FAMILIAR ein sicheres Gespür für packende Melodien und halten das Tempo weiterhin oben. Man merkt den Jungs definitiv an, dass sie die Instrumente nicht erst seit ein paar Monaten in den Händen halten und ziemlich genau wissen, was wichtig ist. Besonders trifft das auch auf das sicherlich facettenreichste Stück, „Farside“, dieser insgesamt fünf Songs umfassenden EP zu.

Vor anderthalb Dekaden hätten SOUNDS FAMILIAR wunderbar zu Redfield Records gepasst, als dort Bands wie ALIAS CAYLON, THAT VERY TIME I SAW oder ON WHEN READY mehr als nur eine Randnotiz des heimischen Emo-Rocks darstellten. Man sagt ja über Musik gern, sie seit zeitlos. Ohne jetzt allzu überschwänglich klingen zu wollen, auf „Muscle Function“ trifft das irgendwie zu. Die fünf Songs klingen von Anfang an vertraut, wecken viele schöne Erinnerungen und funktionieren auch im Jahre 2019 ganz hervorragend. Man darf demnach sehr gespannt sein, was da noch von SOUNDS FAMILIAR kommt.

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel