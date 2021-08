SNFU – A Blessing But With It a Curse (2021, Rake Records)

Mit dem Tod von Mr. Chi Pig am 16. Juli 2020 verlor der musikalische Untergrund eine seiner schillerndsten Figuren. Mit SNFU schrieb der kanadische Sänger und Songschreiber Musikgeschichte und prägte den Sound von Punk und Hardcore nachhaltig. Sein Lebensweg, der ihn von der Drogensucht in Psychosen und letztlich die Obdachlosigkeit trieb, ist fast so legendär wie die quirlige Live-Präsenz des als Kendall Stephen Chinn geborenen homosexuellen Freigeistes.

Was ihn auch in Zeiten des Absturzes beständig Antrieb, war die Musik – und mehr noch die Pflege des Vermächtnisses von SNFU. Zu der trägt auch die „A Blessing But With It a Curse“-EP bei, auf der sich fünf bislang unveröffentlichte Songs finden, deren Grundgerüste 2004, während der Aufnahmen zum Album „In the Meantime and in Between Time“ eingespielt wurden. Mit Hilfe verschiedener Gastakteure, darunter Chris Hannah, Tod Kowalski und Jord Samolesky von PROPAGANDHI, wurde das Material finalisiert. Für Fans des Klassikers die womöglich letzte Gelegenheit, unbekannte Tracks aus einer Zeit zu erleben, als Mr. Chi Pig noch Kraft in der Stimme vorweisen konnte.

Über dessen eigensinnige Art zu Texten und zu singen müssen an dieser Stelle wohl keine ausschweifenden Worte verloren werden. Denn dafür spricht bereits der mit Chören versehene Opener „The Awful Truth“, der über zweieinhalb Minuten für alles steht, was SNFU groß gemacht hat. Dazu trägt auch Gitarrist Marc Belke bei, mit dem sich Mr. Chi Pig nach „In the Meantime…“ überwarf, dessen Einfluss auf den Sound von SNFU aber unbestreitbar üppig ausfiel. So künden auch die übrigen Fundstücke auf „A Blessing But With It a Curse“ von ansteckender Energie und purem Bewegungsdrang. Dabei erweisen sich auch „Hale Bob“, das wuchtige „What Will It Take to Break You?“, das gemäßigte „Suddenly“ und „My Long Lost Lobe“ als unverhoffte Perlen im SNFU-Fundus.

Ob die Outtake-Nummern hinter der Qualität von „In the Meantime…“ zurückstehen, ist bei der Betrachtung von „A Blessing But With It a Curse“ unbedeutend. Denn die EP trägt in besonderer Manier zu dem Vermächtnis bei, das Mr. Chi Pig für sein Lebenswerk beständig ausgestaltet hat. Möge es auch die kommenden Generationen überdauern.

Wertung: (8 / 10)

Ähnliche Artikel