Skin of Tears: Support für Strung Out mit Album-Jubiläum

Vor 25 Jahren haben SKIN OF TEARS ihr zweites Album „Up the Cups“ herausgebracht. Solche Jubiläen lassen sich im Punk – oder Ska-Punk – gern mit Shows zelebrieren, bei denen genau jene Platten in voller Länge live dargeboten werden.

Und welcher Rahmen wäre für diesen besonderen Anlass besser geeignet, als der Support-Gig für den Fat-Wreck-Klassiker STRUNG OUT im AJZ Wermelskirchen? Im Quasi-Wohnzimmer von SKIN OF TEARS gibt es zudem BELVEDERE zu erleben – und das für schlappe 15 Euro!

Tickets gibt’s hier. Und die Feier live vor Ort!

