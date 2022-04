Silverstein: Album, Single & Tour

Seit nunmehr 22 Jahren drehen SILVERSTEIN unerschütterlich ihre Runden im Post-Hardcore. Ein weiteres Kapitel schlagen die Kanadier am 6. Mai auf; denn dann erscheint die neue Platte “Misery Made Me” via UNFD.

Den charakteristischen, zwischen Melodie und Härte mäandernden Sound unterstreicht auch die jüngste Single “Die Alone”, bei der COMEBACK KID-Shouter Andrew Neufeld mit ins Mikro brüllt.

Obendrein beehren uns die Herren im Sommer wieder einer Live-Visite, bei der Club- und Festival-Shows auf dem Programm stehen:

07.06.2022 – Augsburg, Kantine

09.06.2022 – Nickelsdorf (AT), Nova Rock Festival

11.06.2022 – Bremen, Tower

14.06.2022 – Hannover, Musikzentrum (+ BEARTOOTH)

15.06.2022 – Hamburg, Grünspan (+ BEING AS AN OCEAN & SPERLING)

17.06.2022 – Bischofsmais, Rock the Hill Festival

18.06.2022 – Mannheim, Delta Bash Festival

19.06.2022 – Pratteln (CH), Z7 Wild Dayz Festival

22.06.2022 – Graz (AT), Orpheum (+ BEARTOOTH)

23.06.2022 – Nürnberg, Zbau (+ BEARTOOTH)

25.06.2022 – Münster, Vainstream Festival

26.06.2022 – Ferropolis, Full Force Festival

