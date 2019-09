Sid Haig ist tot

Copyright: Mark Berry

In den 60ern und 70ern erlangte Sid Haig durch die Blaxploitation-Filme Jack Hills Bekanntheit, darunter „Black Mama, White Mama“, „Coffy“ (beide 1973) und „Foxy Brown“ (1974). Nachdem es in den 80ern und 90ern eher ruhig um ihn wurde, startete der 1939 als Sidney Eddie Mosesian geborene Schauspieler im neuen Jahrtausend noch einmal durch:

In Rob Zombies „House of 1000 Corpses“ (2003) sowie den Fortsetzungen „The Devil’s Rejects“ (2005) und „3 From Hell“ (2019) mimte er den diabolischen Clown Captain Spaulding. Im Animationsfilm „The Haunted World of El Superbeasto“ (2009) lieh er Spaulding zudem die Stimme.

Haig wirkte in einer Vielzahl an Genre-Filmen, hauptsächlich im B-Segment, mit. Zu seinen bekannteren Werken zählen auch George Lucas‘ Debüt „THX 1138“ (1971), Quentin Tarantinos „Jackie Brown“ (1997) und „Kill Bill: Volume 2“ (2004), Charles Bands „Dead Man’s Hand“ (2007), „Hatchet 3“ (2013) sowie „Bone Tomahawk“ (2015). Mit Zombie arbeitete er zudem bei „Halloween“ (2007) und „The Lords of Salem“ (2012) zusammen.

Wie aus dem familiären Umfeld des Schauspielers bekannt wurde, starb Haig am 21. September 2019 im Alter von 80 Jahren.

