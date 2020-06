Als Konzerte noch erlaubt waren, haben SHELLYCOAT auf dem Weg zu einem solchen im Auto ein Video gedreht.

In dem geht es vorrangig ums rhythmische Kopfschütteln. Das dient aber einem guten Zweck, nämlich der visuellen Untermalung des Kracher-Songs „Get Well Soon”.

Das zugehörige Album, „Hide the Knives”, erscheint am 17. Juli via Fond of Life Records und kann bereits jetzt vorbestellt werden – u. a. als güldene Vinyl-Edition.

