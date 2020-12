SBÄM & Funk Turry Funk: Sampler zugunsten der Kältehilfe

In der Vor-Weihnachtszeit ist das Helfen eine Tugend. Eine weitere unbedingt empfehlenswerte Aktion kommt von SBÄM Records und Funk Turry Funk: Ein Digital-Sampler, dessen Erlöse der Kältehilfe in Österreich und Deutschland zugute kommen.

Die am 25. Dezember 2020 erscheinende Zusammenstellung „Kältehilfe – Punk Rock Charity Compilation for the Homeless“ bietet satte 39 (!) Tracks von Bands des Kalibers BRACKET, HELL & BACK, THE DECLINE, GUERILLA POUBELLE, THE STATIC AGE, MERCY MUSIC, THE BURNT TAPES, LITTLE TEETH, Andrew Paley, COUNTERPUNCH, LOVE EQUALS DEATH, ÜBERYOU, SIDEWALK SURFERS, PRIMETIME FAILURE, BELVEDERE, DUCKING PUNCHES, THE FEELGOOD MCLOUDS oder MISCONDUCT.

Zu beziehen ist der Sampler u. a. über Bandcamp.

Ähnliche Artikel