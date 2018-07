SATANIC SURFERS-Schlagzeuger Stefan wird Vater. Diese freudige Nachricht hat einen noch viel freudigeren Nebeneffekt: Denn zum ersten Mal seit bald 20 Jahren wird Sänger und SURFERS-Ur-Drummer Rodrigo wieder an der Schießbude Platz nehmen und in die alte Doppelfunktion zurückkehren. Anhalten soll der Zustand für die nächsten vier Shows – einschließlich des Auftritts auf dem Brakrock-Festival in Belgien. Wir sagen: Geiler Scheiß!

